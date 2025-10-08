“

«El votante está desencantado de la política y la dirigencia hace todo para que siga así”

El dirigente del PRO analizó el escenario político local y nacional tras las elecciones de septiembre, cuestionó al Gobierno Nacional y valoró la actitud de Mauricio Macri como “propia de un estadista”.

En diálogo con Líder Chacabuco, el dirigente del PRO Luis Speranza compartió su mirada sobre el panorama político actual, tanto en el plano local como nacional, y reflexionó sobre el desencanto social hacia la política.

“El ciudadano está totalmente desencantado de la política y cada vez más. No creo que esto mejore, sino todo lo contrario. La dirigencia política está haciendo todo lo posible para que el votante siga descreído”, expresó Speranza.

Una elección “digna” para el espacio

Respecto a los comicios del 7 de septiembre, Speranza consideró que el resultado del espacio Frente Somos en Chacabuco fue positivo.

“La elección fue digna, teniendo en cuenta los momentos partidarios del PRO y del radicalismo. Obtenemos dos bancas, igual que La Libertad Avanza, lo cual me parece un resultado importante”, señaló.

También analizó el desempeño del espacio libertario:

“Las campañas de La Libertad Avanza son muy por redes, dirigidas a un electorado joven y contestatario, con cero propuestas. Las campañas negativas dan resultado un momento, pero no pueden durar toda la vida”.

Críticas al Gobierno Nacional y a Javier Milei

Speranza fue contundente al opinar sobre la gestión actual del presidente Javier Milei:

“El presidente y gran parte de La Libertad Avanza viven en otro sistema solar. No tienen sentido de la realidad. Hemos pasado todos los límites de lo ético y moral”.

Sobre la política económica, advirtió que el Gobierno “gastó a cuenta” los dólares del sector exportador y disfrazó la deuda:

“El Gobierno hace las cosas mal y además se nos ríe en la cara. Bajar la inflación así, pateando todo para adelante, así la baja cualquiera”.

“Macri está actuando como un estadista”

Consultado sobre la figura de Mauricio Macri y su acercamiento al oficialismo, Speranza sostuvo:

“Sin duda es una actitud propia de un estadista. Si no lo sostiene, este Gobierno se hace pedazos. Hoy el poco sostén que tiene La Libertad Avanza es lo que le puede dar Macri y los dirigentes del PRO”.

Y agregó con tono crítico sobre los referentes libertarios:

“Si no lo hace Mauricio, ¿quién se lo va a hacer? El resto son impresentables. No se puede gobernar con personas desequilibradas que no entienden nada”.

Mirada sobre las próximas elecciones

De cara a los comicios del 26 de octubre, Speranza opinó que el resultado será clave para el rumbo político y económico del país:

“Todo depende del resultado del 26. No creo que varíe demasiado respecto al de septiembre. El Gobierno no tomó conciencia de la gravedad de la situación”.

“Daletto dice una cosa y hace otra”

Finalmente, Speranza respondió a declaraciones del legislador Marcelo Daletto, quien había afirmado que el PRO “está en una crisis terminal”:

“No me sorprende lo que diga, porque hoy dice una cosa y mañana otra. Si piensa eso, debería decirle a su gente en Chacabuco que abandonen el PRO. No se pueden tener huevos en todas las canastas”.