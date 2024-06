Dialogamos con la concejal de la Libertad Avanza, Claudia Sosa sobre temas de actualidad legislativa cómo así también temas políticos locales y nacionales.

La concejal también respondió a los cuestionamientos que se le hacen por estar cerca del oficialismo local, «sigo en el mismo grupo cómo siempre. Yo no pierdo tiempo en hablar de ese tema, para mi es algo terminado, es una decisión tomada, la sociedad quiere otra cosa y eso hago, gestionar para Chacabuco, moverme en los ámbitos que yo puedo para hacer que las cosas funcionen, las opiniones de algunas personas a mi realmente me tiene sin cuidado, nunca viví de la opinión de la gente y este no es el caso, no voy a perder mi tiempo y energías en eso estoy muy enfocada en trabajar, prefiero gastar mi tiempo en hacer por los demás, no voy a juzgar a nadie, eso se lo dejo a otras personas»

A la hora de responder sobre la situación económica y la postura del gobierno nacional en algunos temas de actualidad la edil dijo que; «no podemos negar que la gente se queja de lo que estamos viviendo, pero también es una realidad qué ya veníamos mal de antes del 10 de diciembre, creo que los aumentos no le gustan a nadie y más cuando afectan a un sector de la sociedad. El comercio quiere cómo ir mejorando, se han incrementado las ventas, hay que tener cautela por el aumento de los alquileres y de los servicios es importante, pero en estos dos últimos meses se ha reactivado, no mucho, pero mejor de cómo veníamos, la gente aprovecha las promociones, las cuotas, vamos tratando de salir adelante»