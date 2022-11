«El de Alberto Fernández no es un gobierno peronista»

Dialogamos con Mercedes Landa presidente del partido Lealtad e Igualdad que tiene cómo referente a Chiche Duhalde y presentarán listas en el 2023. «Estamos caminando como decía Evita sin prisa pero sin pausa en toda la provincia de Buenos Aires con Chiche Duhalde, alguien que tiene conocimiento, capacidad, experiencia y a esta altura de su vida seguir poniéndole ganas porque sabe que los bonaerenses nos merecemos una Provincia realmente para vivirla con tranquilidad y dignidad«

La dirigente hizo una dura crítica hacia el gobierno de Alberto Fernández, «no es un gobierno peronista, el peronismo es un partido que comparte y no mal reparte, el peronismo es la dignidad, es el trabajo, es la prosperidad, no hace falta ser peronista y haber leído la doctrina y las 20 verdades para saber que no se parece en nada a lo que es el peronismo»

Landa en la entrevista radial dijo que no puede ser que, «un jubilado cobre $45000 por mes y le tienen que dar un bono, en el peronismo los privilegiados eran los niños y los ancianos, hoy los chicos tienen que ir a buscar una vianda a los comedores o ir a un merendero»