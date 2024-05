«El de Golía es un gobierno que no arranca»

Dialogamos con el Dr. Ignacio Orsini concejal del PRO en Juntos. El ex funcionario de Aiola por Líder analizó la semana política, la sesión del miércoles, las idas y vueltas con el la ley Bases, las nuevas autoridades del PRO nacional y la repercusión que tendrá en lo local y además analiza los 5 meses del gobierno local del que dijo, «es un gobierno que no arranca».

El edil sobre esta cuestión manifestó qué, «es un gobierno que no arranca, que no tiene iniciativas importantes, lo estamos viendo en el Concejo de que lleven nuevos proyectos, convenios del ejecutivo, no estamos viendo eso, son todas cuestiones nacionales las que trata el oficialismo local en el Concejo Deliberante y creo que tiene que empezar a arrancar. Nosotros estamos trabajando del lugar que nos dio la gente que es de ser oposición»

Referente a la interna del PRO y que va a pasar de ahora en más con las autoridades locales, Orsini dijo, «Nosotros estuvimos siempre en el mismo lado, nunca me corrí un milímetro de la línea que estábamos, después hay otros actores que se pronuncian PRO local que han estado por otros lados, han recorrido otro camino, pero no importa, importa poco y a la gente mucho menos, entendemos que este año o el próximo no tiene que haber una división en ese sentido, buscando unos acuerdos sino vamos a tener este gobierno local por muchos años más, no hay otra alternativa, yo estoy dispuesto y abierto a los acuerdos posibles para lograr una oposición fuerte y trasladarlo a lo electoral en la medida de lo posible»