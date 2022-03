Charlamos con el concejal de «Juntos» contador Alejo Pérez de varios temas de actualidad local y nacional, entre ellos su opinión respecto a las declaraciones del presidente Alberto Fernández, «es un insulto a los argentinos».

«Es una réplica a los dichos de sensación de inseguridad de Aníbal Fernández. El término «guerra» ya a mi juicio no era el acertado, lo dice cómo si no hubiese estado gobernando los dos años anteriores y todo lo que dijo ese viernes son cosas que en la Argentina ya se probaron y no funcionan».

«El desconcierto nacional es total. Hoy estamos en un país que no tiene gasoil, lo que va a implicar limites en la energía, limites en la producción, en el transporte, en la cosecha, en cada lugar que el gobierno nacional se mete hace las cosas peor»

El edil radical dijo que, «La inflación sigue subiendo, los alimentos cada vez más caros, un desconcierto total las medidas que toma este gobierno para torcer el rumbo. Hay una crisis política enorme y ello lleva a una crisis económica y social»