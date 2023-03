El discurso de la mentira, el respeto se gana no se impone

El Dr. Rubén Darío Golía, habló en la conferencia de prensa manifestando: “La democracia se ejerce con hecho, no con la soberbia de censura, el Intendente habla de 40 años de democracia, resalta a Raúl Alfonsín y llamativamente no, no dio el derecho hacer al uso de la palabra en nuestro recinto, desde nuestras bancas, más allá de los diferentes gobiernos que pasaron, siempre hicieron uso de la palabra en cada inicio de sesiones ordinarias. Pero a partir del año pasado, solamente habla el Intendente, porque así lo ha dispuesto unilateral y arbitrariamente como está acostumbrado a gobernar el pueblo de Chacabuco. Vimos a un Aiola sarcástico con un discurso vacío, es un copia y pega de discursos anteriores”.

Agregando: “Lo llamativo es cuando Aiola se refirió al poco respeto que hay en Chacabuco, yo le cuento que a mi desde chico me enseñaron que el respeto, -no se gana porque se está un escalón más alto-, el respeto se gana en el día a día con toda la Gente, respetando a los demás uno logra que se lo respete, eso me lo enseñaron de Chiquito y me parece que al Intendente eso no se lo enseñaron a respetar y a tratar como un ser humano al otro”.

Su discurso estuvo plagado de mentiras, habló mucho de sus siete años de gestión y no de lo que no pudo realizar en siete años, pero parece que ahora lo quiere realizar en tres meses. No se entiende lo que dice, si no pudo hacer una vivienda, como va a hacer para entregar lotes, el primer año anunció que iba a construir tres jardines, -donde quedó esa promesa- el habla de sus primero cuatro años, pero no puede hablar de esta última gestión, porque es desastrosa y decadente.

A nosotros nos hubiera gustado hablar para aportar un proyecto de desarrollo de la ciudad que queremos y no escuchar con la improvisación que gasta los recursos, hoy estamos en Chacabuco sin agua potable, no hizo un pozo de agua, solo pintó cordones y cambió focos LED. Tampoco habló del fondo educativo que recibió de la provincia y no fue capaz de comprar ventiladores para las escuelas. “Estuvo dos años, sin rendir el fondo educativo que lo utilizó para otra cosa”. Esto es parte de lo que nos hubiera gustado plantearle en la cara hoy.

Hizo mención de los 100 millones del parque industrial que en su momento anunciamos, Saben porque no llegaron, porque no armó el expediente desde el municipio, ni entregó la documentación para este fin al Ministerio de la Producción, por eso quiero aclararlo. Dijo Golía.

Finalizando la conferencia, Golía se refirió con respecto a Castilla, donde Aiola se refirió a que hace 30 años que no se realizan obras. “Eso es mentira, en mi gestión hicimos cordón cuneta, igual que (Héctor) Francolino, (Julián) Domínguez, (Horacio) Recalde y (Mauricio) Barrientos el acceso a la localidad. Aiola tiene que hacer un mea culpa, porque en siete años no pudo llevar una obra a esta localidad.

PRENSA: Darío Golía