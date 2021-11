El candidato a Concejal por «Juntos» Alejo Pérez en diálogo con Líder hizo balance de la campaña que ya culmina el domingo 14.

El actual secretario de gobierno invitó al cierre de campaña en el Club Porteño el día jueves a las 20 horas. «Creo que el domingo hay que decir «basta», hay que cambiar de una buena vez el rumbo de la Argentina, está claro que no se puede más»

Pérez también dijo que, «en medio de la pandemia hubo personas que estuvieron en cargos nacionales, ocupando una silla no sé en que oficina, que no estuvieron en Chacabuco, que no estuvieron cerca de los vecinos, que no estuvieron acompañando y que de repente aparecen antes de las elecciones con una cantidad de propuestas sin tener idea que se estaba haciendo en Chacabuco, porque alguna de esas propuestas ya están implementadas, eso me indigna, me parece una falta de respeto no estar en los momentos más difícil de la comunidad y ahora aparecen ante de las elecciones, es la manera que tiene de hacer política sobre todo el Kirchnerismo que le ha hecho tan mal a la Argentina, como le ha hecho tan mal al peronismo».

El candidato de «Juntos» en el final de la entrevista radial remarcó que, «Es el momento de decirle basta, necesitamos que la gente nos acompañe y confío mucho en el sentido común que tienen los vecinos de Chacabuco pero también en la gestión que hemos hecho»