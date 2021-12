El electo concejal, Santiago Carnaghi continuará en Anses

Así lo confirmó esta mañana por Líder el electo concejal. Además dijo que la asunción será el 10 al mediodía en la casa Vasca, información que todavía no había sido confirmada.

Carnaghi en la entrevista radial dio, «la característica de los militantes es que no tenemos ni día ni horario para trabajar, no paramos nunca. En el organismo voy a seguir y voy a asumir cómo concejal también, obviamente renunciando a la dieta de concejal, no llegamos acá para el negocio de la política sino para trabajar por la gente».