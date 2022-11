Javier Volpini, empleado municipal, en diálogo con Líder analizó la situación del empleado y cuál es su situación luego de exponer públicamente su descontento. «Hoy el empleado municipal está pagando consecuencias graves»

En su caso personal dijo estar de licencia debido a diferencias con el secretario del área, «actualmente estaba en la playa de camiones pero por diferencia con el funcionario y mi ideología me hizo a un lado, hoy me encuentro de licencia»

Al ser consultado porqué hace estos planteos afuera del sindicato y cuando pudo hacerlo desde adentro, esa voz no se escuchó, Volpini dijo, «yo estuve 22 años en el gremio y muy buena relación con el secretario general, luego uno va creciendo y tiene distintos pensamientos e ideología, al querer llevarla a cabo y ver que no se puede no me puedo quedar en un lugar donde no me siento cómodo, dónde no se está trabajando por la causa que es el movimiento colectivo a cambio de tener un foro gremial para que el intendente no me castigue o no trabaje y no haciendo nada por mis compañeros, mi viejo no me crió así «