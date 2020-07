El concejal de Unidad Ciudadana Fabián Ayala en dialogo con FM Líder dio su opinión respecto al debate que se armó sobre el proyecto presentado por el justicialismo responsabilizando al delegado de Rawson Pipo Gómez de los casos de Covid19 de la localidad.

El edil dijo no haber leído el proyecto, pero habló sobre la situación generada, “En este cuidado que tenemos que tener del covid19 hay mucho de responsabilidad individual, responsabilidad comunitaria también, obviamente el estado tiene que realizar todos los controles que puedan y estén a su alcance, pero es una pandemia y no puede contra todo”.

El concejal de Unidad Ciudadana se diferenció de sus colegas Peronistas y manifestó que es tiempo para sumar, “Nosotros desde el principio hemos optado por colaborar, no sé el grado de denuncia o calificaciones que tiene el otro bloque respecto al delegado, pero nosotros lo que hemos tratado de hacer es informarnos de la situación, entiendo que por lo que nos informaron las autoridades de salud está controlado el foco en Rawson, son cuestiones que van a pasar, obviamente la responsabilidad individual y comunitaria es lo fundamental pero cada uno tiene que ser responsable de no tratar y tomar todas las medidas para no contraer la enfermedad y mucho más de no trasmitirla, el estado puede hacer todo el esfuerzo pero si no hay de parte de la comunidad un acompañamiento es muy difícil llevarlo a cabo, cada vez se necesita más responsabilidad de la ciudadanía esa responsabilidad individual porque el estado ya marcó las pautas, queda en nosotros cumplirlas”