«El Foro de Seguridad es una solución que atrasa»

Dialogamos con el concejal de Juntos, contador Alejo Pérez, abordamos la actualidad legislativa, política local, nacional y además opinó sobre la presentación del Foro de Seguridad, «Nosotros creemos que es una solución que atrasa, no dio buenos resultados en su anterior gobierno, inclusive con varios cuestionamientos, no viene a dar solución. Creo que lo que viene a buscar Golía en este caso es abrazar a todos, meter a todos dentro de una problemática real que es la inseguridad en Chacabuco y de alguna manera licuar su responsabilidad cómo intendente y cómo ejecutivo».

Al ser consultado si estuvo presente, el edil radical dijo que, «Me han invitado de una manera informal cerca de la hora de inicio de la presentación, pero es muy difícil analizar y participar de una presentación de un Foro de Seguridad cuando no estamos de acuerdo con la medida y no hay información de cómo va a funcionar, ir para sacarte una foto y decir que están trabajando es más una foto que lo que se viene haciendo en Seguridad desde el ejecutivo local. Es buscar una foto de la nada misma, creo que el intendente busca licuar sus responsabilidades, la realidad es que están sucediendo más hechos delictivos y a su vez incrementados en la peligrosidad y gravedad y no estamos viendo soluciones concretas en ese sentido, inclusive los propios vecinos en las redes dicen que no le toman las denuncias y no le dan respuestas a la problemática»