Dialogamos con la concejal radical, contadora Cecilia Gabrieli, presidente del espacio «Juntos» sobre la sesión de este miércoles y sobre el desdoblamiento de las elecciones, «el tema de la inseguridad en Chacabuco nos preocupa y parece que en la agenda del gobernador está la pelea política y no priorizar la seguridad de los bonaerenses en un momento tan complicado y vemos que está priorizando su interna y resolver el calendario electoral, si hay PASO o no hay PASO, mientras tanto la agenda de los bonaerenses pasa por otro lado, la preocupación no debería ser que día votamos, sino poder salir a la calle y no tener miedo, el gobernador debe preocuparse de los problemas de los bonaerenses»