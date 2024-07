Dialogamos con el senador Agustín Maspoli sobre la actualidad legislativa en la provincia, proyectos en los que se encuentra trabajando cómo el acceso de menores de edad a Casinos online y da su mirada sobre la aprobación de la Ley Base entre otros temas, «estoy pensando en el día después de la Ley Base, el gobierno ahora no tiene más excusas, el viernes ha hecho anuncios del ministro de economía con el presidente del banco Central y ayer la reacción ha sido negativa al anuncio del viernes por la tarde, ya la ley de Base está, hay que reglamentarla, las respuestas que tenemos que tener siguen sin aparecer, no vemos ningún sustento al anuncio del día viernes, hay que explicar cómo nuestro país va a crecer, adquirir inversores y cómo nuestro país va a empezar a generar empleo, si no tenemos esa certeza vamos a entrar en un camino oscuro»