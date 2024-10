Escuela Técnica N°1 Aimoré Papini en diálogo con Líder habló de las medidas del gobierno nacional de desfinaciar las universidades, sobre la educación pública y un balance de este año y qué oferta educativa habrá en el 2025.

Sobre el desfinanciamiento y sobre la Educación Pública el docente dijo, «Hay banderas que nunca se cuestionaron en la Argentina y hoy en esta realidad política se están bajando banderas que nadie se animó a bajarlas hace 40 años, nadie discutía la Educación Pública, la Argentina se enorgulleció en toda su historia por la Educación Pública, y hoy está cuestionada, hay una postura del gobierno nacional que es gobernar con una planilla de Excel, cuando los números no cierran, no funciona, y el estado no es una empresa privada, el estado debe brindar servicio más allá si los números cierran, hay una postura de descartar lo que no da rédito económico, que no da ganancia, que es peligrosa para los derechos sociales que tanto tiempo tardaron en conquistarse y estamos preocupados, en el sistema educativo estamos todos preocupados por lo que va a pasar, a nosotros nos pagan el sueldo para construir oportunidades, ese es nuestro trabajo, para qué los chicos puedan tener acceso a una vida mejor y la verdad, el horizonte que vemos es turbio»