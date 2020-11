El Instituto Proyectar cerró su Ciclo de Formación Política

Los coordinadores generales fueron los encargados de este cierre anual, abriendo la jornada el Ing. Fabián Cattaneo, destacando: “Somos gente con diferentes pensamientos y modos de vidas. Un grupo diverso que fue parte de actividades diversas. Esa diversidad logró que todos tengamos la oportunidad de participar. Rescato el respeto con el que nos manejamos y debatimos. Ese es un gran logro”.

La Dra. Karina Geloso, agradeció al Dr. Rubén Darío Golía “por su nobleza, perseverancia, sabiduría y humildad. Eso le dio impronta al Instituto”. A su vez, Geloso remarcó que ” El instituto tenía tres grandes ejes que se han cumplido: unión y convocatoria general, la formación académica y la elaboración de proyectos basados en diagnósticos locales”.

Más tarde los coordinadores de juventud, Ayelén Golía, Tomás Ortega y Silvio Núñez, quienes agradecieron de gran manera a cada uno de los coordinadores y a todos aquellos que se sumaron a las diferentes actividades, distinguiendo la importancia de capacitar jóvenes. “Una capacitación genera militantes sólidos. En el instituto se le dio lugar a los jóvenes en el presente para formarse y ser protagonistas en el futuro”, expresó Golía.

Por su parte, Ortega y Núñez, coincidieron en que es tiempo de seguir pensando en Chacabuco, duplicando el compromiso de cada uno de nosotros.

Daniela Balbo, coordinadora de capacitación, denotó que “en un contexto donde se escuchó mucho la palabra aislamiento pudimos generar una comunidad de compañeros que comparten un mismo proyecto”, agradeciendo a todos los participantes de cada una de las capacitaciones.

Para concluir, el Dr. Rubén Darío Golía, se sumó a los agradecimientos de los expositores compartiendo varios hitos logrados en el transcurso de estos meses. “Nos estamos preparando para gobernar y los integrantes del instituto, que se han formado y capacitado, van a estar en lugares de responsabilidades. Formarse para los nuevos tiempos incluye cambiar las visiones y las fórmulas, interpretarlos. No podemos pensar igual en un mundo que no es igual. Proyectar y pensar en el futuro nos da vida, nos da valentía para avanzar en un mundo lleno de incertidumbres. Si queremos transformar la sociedad no debemos esperar a que otros lo hagan. Involucrémonos en nuestra comunidad”. Por último, cerró manifestando que “En el instituto estamos desafiados a seguir aprendiendo y creciendo juntos, para recuperar y fortalecer el municipio de Chacabuco”.

There is no ads to display, Please add some