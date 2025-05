Cecilia Gabrieli cuestionó la entrega de terrenos a sindicatos y la falta de servicios: “Esto lo pagamos todos los chacabuquenses”

La concejal radical y presidenta del bloque Juntos, Cecilia Gabrieli, expresó fuertes críticas al gobierno municipal por la entrega de terrenos a doce sindicatos en el marco del plan “Chacabuco para Todos II”. En una entrevista brindada a FM Líder, Gabrieli aseguró que la medida fue “sorpresiva” y que priorizó intereses políticos por sobre las necesidades habitacionales reales de la población.

“Creíamos que la entrega iba a comenzar por personas que trabajan de forma independiente o en la informalidad, sectores con muchísima demanda habitacional. En cambio, el intendente eligió iniciar por doce sindicatos amigos”, declaró.

Además, Gabrieli recordó que el municipio tomó un crédito de 500 millones de pesos con el Banco Provincia para adquirir esos terrenos, una deuda que —según afirmó— deberán pagar todos los vecinos. “El intendente dijo que el crédito se va a pagar con el recupero de las cuotas, pero en el plan anterior («Chacabuco para Todos I») eso no pasó. Las cuotas quedaron desactualizadas, y lo que se recauda es irrisorio”, explicó.

Terrenos sin servicios y falta de transparencia

La edil también denunció que los terrenos están siendo entregados sin servicios básicos. “Cuando se debatió la toma del crédito, quisimos incorporar una cláusula que exigiera que los terrenos tengan servicios antes de la entrega. No lo aceptaron. Ahora se anuncia que la posesión será en un mes y claramente los lotes no están preparados”, advirtió.

Gabrieli comparó la situación con gestiones anteriores, afirmando que durante gobiernos radicales sí se dotaron de servicios a terrenos entregados, incluso cuando se trataba de predios alejados. “Lo que está haciendo esta gestión es una improvisación total. La gente ni siquiera sabe dónde está su terreno”, dijo.

Críticas al relato oficial: “Recibieron más fondos que en 2023”

La concejal también apuntó contra el discurso del oficialismo sobre la supuesta falta de recursos. “El balance 2024 demuestra que el municipio recibió tres veces más fondos que en 2023, incluso por encima de la inflación. Entonces, el relato de que no hay plata se cae a pedazos”, subrayó.

Asimismo, cuestionó la incorporación de personal a planta municipal en un contexto donde, según ella, los salarios de los empleados han perdido poder adquisitivo. “Están compensando con bonos que no aportan a la jubilación ni al aguinaldo. Hay descontento en los empleados municipales”, aseguró.

Sobre el proyecto del crematorio: “Es necesario, pero no con tierras públicas”

En otro tramo de la entrevista, Gabrieli se refirió al proyecto de instalación de un crematorio privado en terrenos dentro del cementerio municipal. Si bien valoró la iniciativa, señaló que no está de acuerdo con la cesión de tierras públicas para ese fin. “Una inversión de esa magnitud debe realizarse en un predio propio del empresario, no en terrenos municipales”, afirmó.

Por último, reclamó mayor acceso a la información por parte del Ejecutivo. “Todavía no pudimos ver el organigrama ni el decreto de congelamiento de vacantes. La transparencia que prometieron no se cumple”, concluyó.