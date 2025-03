Dialogamos el concejal radical del espacio «Juntos», contador Alejo Pérez. La apertura de sesiones legislativas realizada ayer dejó mucho para analizar y el edil opositor por Líder sobre el discurso del intendente Golía dijo, «fui con la expectativa de que el intendente cada vez que abre una sesión nos va a contar que hará en el año en curso, si bien está bien que haga un repaso de lo que se hizo en el año, lo más importante es lo que se viene y hará este año y que necesitará del Concejo Deliberante para que esas cosas se hagan, la verdad el intendente Golía no planteó nada a futuro, más allá de nombrar muchas veces plan integral, plan estratégico como una frase hecha, no mencionó nada de lo que hará este año que estamos comenzando, esa es la preocupación de escuchar propuestas interesantes de lo que le está sucediendo a la gente en el día a día en la ciudad, la verdad que cero, cero, cero, se la pasó más de dos horas dando números incomprobables e inconsistentes de su gestión».

«De seguridad dijo que es un tema provincial y le tiró la pelota a su gobernador a quién debería estar exigiendo soluciones, dijo que los delitos bajaron a la mitad y a cualquier vecino que le preguntes saben que eso no es real, están robando por todos lados, la situación es caótica, de tránsito no dio ninguna propuesta hacia adelante, no hablo del arreglo de calles, del bacheo, hoy las calles de tierra son intransitables y en el asfalto no se toman juntas ni bacheo, la ciudad de Chacabuco está detonada. El intendente piensa que está viviendo en Suiza y los habitantes de Chacabuco vemos que estamos cada vez peor, está totalmente desconectado de la realidad de lo que pasa en Chacabuco y confundido con un par de militantes, empleados y funcionarios que van a aplaudir cualquier cosa de lo que dice sin saber lo que se está diciendo»