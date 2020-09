“El intendente tiene legitimidad para plantarse frente al gobernador”

En la mañana del miércoles a través de los micrófonos de FM Líder el concejal de Unidad Ciudadana dio su punto de vista sobre la situación que se dio en las ultimas horas con los gimnasios al volver a fase 4, “Yo considero que el gobernador de la Provincia de Buenos Aires debe tener dos situaciones distintas, una para el interior y una para el conurbano donde hay un vinculo más estrechos con las localidades”.

El edil de Unidad Ciudadana argumentó el porque piensa que debería haber medidas diferentes para los municipios del interior, “Para el interior los intendentes deben tener todas las atribuciones para fijar que actividad realizar en base a un informe que le puede dar la Secretaría de Salud y determinar él que actividad se puede realizar, en que horario, cuando, porque es el estado inmediato, el de mas proximidad, el que conoce el territorio y no desde la La Plata establecer que actividad se puede realizar”.

El concejal marcó su posición, de la que dijo tal vez no caiga bien dentro de su propio espacio, “Yo sé que esta posición algunos de mi espacio no la compartan, pero para mi es fundamental que el intendente directamente tome la desicion, acá hay que resolverle el problema a la gente y para mi el intendente es la autoridad que corresponde para habilitar o no actividades en cada distrito. Lo que quiero no es solo un planteo del intendente Aiola sino lo intendentes del interior para que tengan una consideración distinta a los intendentes del Conurbano. Así como se emitió un decreto dictaminando las fases que se emita otro que puedan los intendentes determinar que actividad se puede realizar”.

Ya en el final sobre el mismo tema Ayala ratificó su postura que el gobernador debería dar potestad a los municipios en estos temas, “Pongámonos a trabajar para que puedan peticionarlo y no depender de funcionarios aislados con cargos en provincia o nación para que hagan gestiones, el intendente es quien tuvo la mayor cantidad de votos, claramente ganó la ultima elección en Chacabuco, fue ratificado luego de 4 años de gestión, entonces tiene legitimidad y autoridad suficiente como para el mismo plantarse frente el gobernador y decirle quiero yo manejar la salud de Chacabuco, está en todo su derecho y vamos a estar todos de acuerdo”