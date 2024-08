Dialogamos con el concejal de Juntos, contador Alejo Pérez, abordamos la actualidad legislativa, política local, nacional y además opinó sobre varios temas que tuvieron debate en los medios de comunicación y que fueran abordados en la última sesión realizada el día de ayer.

En la entrevista radial el edil radical mostró preocupación por lo sucedido con el ex presidente, «el Kirchnerismo es casi cómo una religión, están esperando que dice su Dios, en este caso Cristina Fernández, y lo primero que hace Cristina es salir a victimizarse, decir que ella también sufrió violencia de Alberto Fernández en un intento de despegarse, no olvidemos que fue ella quién ungió a Alberto cómo presidente, fue ella quién llamó a votar a Fernández, cómo cuando llamó a votar por ella y por Cobos, terminando en problema, pidió que voten por Boudou y terminó preso, les pidió que votarán por Anibal Fernández en provincia y terminó denunciado por robar una elección y ahora les pidió que voten a Alberto Fernández y terminó con una causa por violencia de género y hace poquitos meses pidió por Massa, todo lo contrario de lo que la Cámpora sostenía, cuando ves las conductas que son casi religiosas, de fe más que de ideología, no puedo estar más alejado de ese tipo de actitudes, lo que describo es lo que ya ve la gente y el Kirchnerismo quedó reducido a un grupo de feligreses y ahora hay que preocuparse de cómo sacamos a la Argentina de todo esto»