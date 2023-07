El Kirchnerismo subestima a la gente, prometieron heladeras llenas y no cumplieron

El 10 de mayo del 2023 vino a Chacabuco la ministra de Desarrollo Social. Victoria Tolosa Paz, y prometió un playón deportivo por 19 millones de pesos para el Club Rivadavia, sede de un acto proselitista ayer con la visita de un gobernador que casualmente omitió invitar al intendente municipal, hecho llamativo, ya que no solo se le entregó escrituras a vecinos de nuestra ciudad, sino que no se respetó la investidura. Evidentemente, desconocen de cuestiones esenciales.

Pero, pese a que no se cumplió con el Playón de Tolosa, ayer el gobernador bonaerense Axel Kicillof firmó un convenio para construir en el club un salón de usos múltiples. ¿Otra promesa?

En el 2021, Darío Golía –precandidato a intendente y vicepresidente de Ferrocarriles Argentinos, empresa que registra una pérdida de tres millones y medio de dólares diarios–, promete junto a la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, 100 millones para el parque industrial.

Y así, podríamos seguir enumerando la enorme lista de mentiras que esta gente pretende instalar en nuestros vecinos, pero desconocen que todos tenemos en claro cuando alguien pretende subestimarnos.

El paso de ayer del gobernador de la provincia de Buenos Aires merecía contar con la presencia de nuestro intendente, a no ser que solo el objetivo fuese un mero acto de campaña, cosa que es más delicada, ya que quienes recibieron sus escrituras fueron utilizados políticamente.

El Kirchnerismo subestima a la gente y disfruta hablar de plan cunita, heladera o freezer, celebran los subsidios, pero jamás se abocarán a la generación de empleo genuino para que cada uno tenga el derecho de elegir y ser seres libres.

Finalizar las viviendas es el ejemplo perfecto de lo que son. Pretenden instalar que somos responsables de la no finalización de las casas, cuando son ellos quienes han puesto las trabas necesarias. Nos sobran las muestras de los pedidos concretos a Nación sin respuesta alguna. Cuando se le preguntó al Gobernador por qué no se pudo avanzar con las 132 viviendas, todos fuimos testigos de su mirada inquietante en busca de una respuesta cómplice. No tenía idea de qué le hablaban y pensar que no bastó para volver a mentir y afirmar que quisieron traer a la ciudad 100 viviendas más blasfemando, que no obtuvieron respuestas. Se hace una utilización política con vecinos que soñaron con su casa propia.En febrero del 2022, Golía prometió las viviendas para los efectivos policiales, otro punto que faltó cumplir al listado de promesas.

Sumamos uno más y recordemos que este año Golia junto a Julián Domínguez prometieron un proyecto faraónico por 1.500 millones para la UTN.

¿Crédito a jubilados? Es burlarse de quienes entregaron su vida al trabajo aportando para que hoy no tengan el derecho a una vida digna. ¿Sabrá esta gente lo que cobra un jubilado? ¿Estarán al tanto que hay jubilados que no llegan a los 45.000 pesos?

32 años de gobierno peronista en la provincia de Buenos Aires. 28 años de gobierno peronista en el país.

Señores, para muestra de lo que son sobran los ejemplos. Es hora de que juntos con enorme esfuerzo y trabajo construyamos un verdadero país pujante y productivo y terminemos con esto que no ha sido más que una fábrica de pobres.

Hablamos con hechos concretos y eso es lo que nos diferencia de este tipo de gente. Desde el primer día trabajamos por una ciudad que esté cerca de la gente con respuestas concretas y así es.

Accesibilidad a barrios olvidados, iluminación, obras enormes que estaban cajoneadas por más de 30 años como la Cuenca D, desagües pluviales, asfalto, accesos a las localidades, servicios esenciales como agua, cloacas y gas en Rawson, la construcción de una guardia modelo en la provincia de Buenos Aires y la tercera ala que nos permitió afrontar una pandemia.

Y vamos por más. Este es nuestro rumbo. Trabajo, gestión, respuestas.