Dialogamos con el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Tomás Domínguez, sobre la sesión qué se llevó cabo el día miércoles en la localidad de Rawson y en la que se trató, entre otros temas, la excepción a la ordenanza de zonificación para la instalación de un salón de eventos, sobre esta cuestión el concejal oficialista da su punto de vista, además hace un análisis del año a cumplirse del gobierno nacional, «el mayor problema que tenemos son los salarios, hubo una inflación importante y no se tocaron los salarios, hoy los comercios venden mucho menos, les cuesta mucho sostenerlos abierto, algunos puestos de trabajo se perdieron, y si no se profundiza para adelante una política respecto al ingreso veo muy difícil que la mayoría de los ciudadanos vayan a estar bien con este gobierno, por eso digo que el camino no es el correcto»