«El municipio no es un problema, es una solución»

El secretario de Hacienda del municipio contador Esteban Güida en diálogo con Líder habló de varios temas de actualidad, entre otros la relación con la Cooperativa Eléctrica, anulación de algunas tasas y sobre el acuerdo con los sindicatos municipales, sobre este último punto el funcionario dijo que, «hubo un crecimiento de ambas partes en el tratamiento del tema, todos entendimos la celeridad, la urgencia que requería el tema, cómo ejecutivo entendemos que el dinero tiene que estar lo más rápido posible en el bolsillo del trabajador»

Con respecto a la supresión de algunas tasas Güida manifestó, «es un tema que se habló con el intendente, nos pidió buscar una manera de acompañar al comerciante, al vecino de alguna forma, siempre dentro de las posibilidades del municipio, nunca se va a tomar una medida demagógica para hacer ruido políticamente, no vamos a afectar las finanzas del municipio que por hacer una cosa podemos perjudicar otra»

Ya entrando en la relación con la Cooperativa Eléctrica y quién le debe a quién el funcionario estuvo muy irónico con algunas comparaciones y minimizó el tema pero dio detalles, «para el municipio la Cooperativa Eléctrica es un proveedor muy importante, para la Cooperativa el municipio es un cliente esencial, es imprescindible, esa es la realidad»

El funcionario del gobierno municipal amplió el tema y dijo, «siempre se habla quien le debe a quién, para desdramatizar comento lo que viene pasando, el municipio daba obras, el municipio daba la contratación del tomógrafo, el municipio daba para que hagan el mantenimiento del alumbrado público, el municipio le compra la luz, el municipio te da el bacheo, el municipio te da la pavimentación, el municipio te da la obra de luminaria y así y todo se le debía más de lo que hoy se reclama al municipio, y sobre todo en concepto de reclamarle judicialmente, en que sentido lo digo, hay retenciones que vos cobras que no podrías quedarte con esas retenciones porque las tenes que transferir inmediatamente cómo es la TIUS; que se decidió en este momento, apoyar a la Cooperativa como se lo hizo siempre, el intendente tuvo siempre una firme decisión de apoyar a las empresas locales y sobre todo a la Cooperativa y sobre todo en el mal momento que estaban pasando»

Para culminar con el tema el contador Güida fue más allá sobre la misma cuestión, «a veces hay que tomar las cosas desde donde vienen, hay un doble juego político, pero lo que debería primar, por lo menos desde la comuna, que la Cooperativa es una institución importante, que provee de un servicio esencial y que las obras que se les otorga por más de 300 millones de pesos no estuvieran, retirar esas obras es retirar la manguera del respirador y la expectativa de vida se reduciría. Se siguió y sigue apoyando en el peor momento de la historia de la institución, hay muchos problemas más graves y serios que pretender hacer política con una deuda de 40 millones de pesos con alguien que te da 300 a 400 millones en obras, y además mes a mes nutre con las recaudaciones por cuenta y orden que cobras de la municipalidad no lo transferís, lo usas para girar, lo usas para que te de ese pequeño oxígeno día a día, me parece que lo que hay que primar acá es dejar la mezquindad política de lado y lo que debería primar es el interés general que no es más en definitiva el bienestar de los vecinos».

Ya culminando la entrevista Güida hizo una comparación sobre la falta de inversión si hipotéticamente el municipio le retirara las obras y la Cooperativa no podría invertir en mantenimiento, «Vamos a una situación burda, si se arma una disputa, una pelea y el municipio retira las obras, después cuando San Pedro se enoja y estornuda y viene un poco de viento, se corta la luz, y no queremos eso. El municipio no es un problema, es una gran solución»