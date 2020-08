“El Municipio no está cumpliendo con los derechos de los trabajadores”

El bloque de Concejales de Unidad Ciudadana presentó para la próxima sesión un proyecto para que se convoque a la Comisión de Relaciones Laborales y se realice una reunión plenaria en el Concejo Deliberante con los representantes gremiales, el Jefe de Gabinete Nerón Chari y el secretario de gobierno Alejo Pérez.

Al respecto el presidente del bloque Fabián Ayala señaló que “hace casi un año que no se convoca formalmente a los representantes sindicales de los trabajadores. Con lo cual el Ejecutivo no está cumpliendo las leyes vigentes que protegen a los trabajadores, ni tampoco la ordenanza de Emergencia Sanitaria. Esta situación no entra en el terreno de la opinión, los trabajadores tienen derechos y hay que cumplirlos, el Municipio no lo está haciendo y el Intendente es el responsable de esta situación.”

Ayala agregó que el objetivo del proyecto es “que se convoque de manera urgente a los trabajadores municipales en el marco de la Comisión de Relaciones Laborales, para tratar tanto la recomposición salarial como las condiciones de trabajo en el marco de la Emergencia Sanitaria sancionada por la pandemia”.

“Muchos trabajadores municipales, han expresado su preocupación por las relaciones laborales que surgieron a partir de nuevas y riesgosas tareas que le han sido asignadas. Los trabajadores y las trabajadoras siguen prestando sus servicios como corresponde, con la dedicación de siempre, pero la improvisación y la falta de diálogo, hace que no se sientan contenidos y en algunos casos hasta destratados por funcionarios públicos. Además está claro que no han sido recompensados en sus remuneraciones como es debido y sumado a esto el Departamento Ejecutivo no atiende las demandas de sus dirigentes gremiales. Esta situación se resuelve con diálogo y con vocación política de arribar a un entendimiento” indicó el concejal.

“Además hemos solicitado una reunión plenaria en el Concejo, convocando al Jefe de Gabinete, al Secretario de Gobierno y a los sindicatos. Consideramos que es fundamental actualizar y readecuar los salarios que perciben los trabajadores municipales, mejorar las relaciones en los ámbitos de trabajo y atender a sus demandas proporcionándoles a la vez los elementos de protección sanitaria adecuada en su ámbito laboral” señaló Ayala.

Otros proyectos de Unidad Ciudadana.

Para la sesión del jueves, el bloque de Unidad Ciudadana solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que designe de manera oficial un médico de la especialidad para que tome funciones únicamente como Jefe del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital, y que realice una convocatoria nacional a efectos de contratar un médico de especialidad oftalmólogo, otorgándose a este todas las posibilidades de residencia en el Partido de Chacabuco, para que preste servicios en el Hospital.

Finalmente se solicita la colocación de un reductor de velocidad en la intersección de las calles Mateo Barón y Reconquista y la señalización del reductor ubicado en Insiarte y Villegas.