Dialogamos con el Concejal del Frente de Todos Javier Estévez previo a lo que será la sesión de mañana.

El edil analizó un proyecto del cuál dijo, «una problemática que están viviendo todos los Chacabuquenses es el tránsito y Seguridad. Venimos haciendo reclamos desde hace mucho tiempo, pedidos de vecinos sobre lomos de burro, sobre un tránsito descontrolado, los que se están haciendo están mal, no corresponde la altura y dimensión, es un descontrol entre tránsito y obras públicas. El municipio no tiene ideas ni controles con respecto a esto, dan el ok en cualquier lado y lo hacen mal»