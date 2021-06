El Pasaporte Covid es inconstitucional, desigual y nos están faltando el respeto

El presidente del bloque de concejales del Frente de Todos Javier Estévez adelantó la posición del espacio que preside sobre el “Pasaporte Covid” a tratarse este mediodía. “Por lo menos para sentarnos a hablar debemos tener un informe sanitario de algo que es inconstitucional, desigual, ilegal y encima no tiene el aval de la secretaría de Salud, nos están faltando totalmente el respeto”.

¨Si se aprueba, el lunes cualquier vecino se presenta en la justicia y con un amparo la voltea.¨

Estévez además dijo que , “la ordenanza es muy desprolija y tiene muchos huecos, no dice quién va a fiscalizar cada negocio, quién va a solicitar el pasaporte, no habla de los empleados que trabajan los cuáles también deberían haber tenido la enfermedad o vacunados, son vacíos legales que una buena ordenanza no debería tener.”

“La ordenanza tiene millones de errores pero lo más importante es que es ilegal. El oficialismo tiene mayoría en el Concejo y pueden lograr que salga la ordenanza, nosotros con el pasaporte Covid estamos totalmente en desacuerdo y se lo dijimos ayer a los gastronómicos. Lo más razonable es que el Concejo se expida y en conjunto con los legisladores de ambos espacios, pedir una reunión en Provincia y plantear esta inquietud y hacerlo legalmente con protocolos y una aprobación como se hizo en educación.”

¨Los comerciantes son víctimas de un proyecto que no tiene validez, el intendente debería preocuparse de los controles, ya que en Chacabuco no se controla¨; ¨Un intendente que se preocupo por la legalidad, que decía que la vacuna era inconstitucional, y ahora el presenta cosas inconstitucionales, es muy incoherente¨.

