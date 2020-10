“El presidente hoy es cartón pintado”

En una charla mantenida con FM Líder el concejal de Cambiemos Mario Dicundo habló de varios temas de actualidad legislativa y política partidaria. El edil coincidió en que se necesita, “un consenso económico, político y social de todas las fuerzas políticas, empresariales y sindicalismo para poder gobernar a ciertos intereses especuladores que llevan a la economía para su beneficio”

En la misma sintonía que el concejal argumenta fue la carta de la vice Presidenta Cristina Fernández publicada el 27 de octubre aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner donde llama a la Unidad Nacional como instrumento para construir una gran Nación.

Al ser consultado Dicundo sobre dicha publicación manifestó no creer en lo que dice la vicepresidente, “No le creo absolutamente nada, no creo sea sincero, creo es una manera elegante de querer salir al ruedo político porque sabe que en la Argentina se necesita esto pero a su vez el primer impedimento para ese acuerdo nacional es su propio nombre y su propia forma de hacer política y gestionar, estoy convencido de eso, una cosa son las palabras y otras son los hechos, en los hechos el gobierno confronta con muchos intereses que la Argentina debería estar en la mesa de dialogo, como el campo, como la propiedad privada, como el capital, como la justicia, entonces cuando vos en los hechos confrontas y no respetas esto, es muy difícil que seas quien convoques mediante una carta, para mi es de extrema desconfianza lo que se insinúa y creo que el camino que está tomando la argentina es el equivocado”.

Dicundo en la extensa entrevista radial también dijo que fue crítico en lo económico en el final del gobierno de Macri del cual él fue parte, “Yo fui crítico del anterior gobierno de los últimos años en materia económica a nivel nacional, pero ahora se profundizó enormemente este problema, los números hablan por sí solos, a fin de año habrá un 50% de argentinos debajo de la línea de pobreza, que las jubilaciones quedaron en el olvido, que la inflación será igual o superior al año anterior, que muchas pymes cerraron, que muchos comercios cerraron, que el desempleo aumentó, que el 70% de los niños van a estar bajo la línea de pobreza, que tuvimos un año sin clases, un año perdido a nivel escolar, por más que me digan que tuvieron clases virtuales, con la caída en la calidad educativa, no me parece entonces quien convoque pueda ser Cristina Fernández de Kirchner, me parece que el presidente hoy es cartón pintado, y creo si no agarra las riendas del gobierno y realmente no convoca a sectores que quieran tirar para adelante en la argentina, no sé sinceramente si termina el mandato, lamentablemente es lo que parece, es lo que se insinúa, es lo que se ve, en menos de un año el desgaste que sufrió este gobierno más allá de la pandemia, que uno lo entiende, decisiones erráticas, las idas y vueltas en políticas económicas, políticas sociales, políticas en referencia a la propiedad privada, un día se dice una cosa, un día se hace otra, en política exterior un día estamos a favor o al otro día en contra de Venezuela, realmente creo que de los gobiernos en democracia está peleando entre los peores, me parece que urge correrse del Kirchnerismo, correrse de este sindicalismo que vuelve por lo que perdió y empezar a gobernar como se había mostrado que era moderadamente y convocando a todos los sectores”

Al ser consultado qué papel juega la oposición hoy en medio de esta pandemia a nivel local el concejal dijo, “Yo creo que cada uno juega su juego, cuando sirve o queda bien estar acompañando al intendente se está en la foto, y cuando se hace el análisis que sirve despegarse y estar del lado del gobierno nacional y pegarle al gobierno local también se hace, eso habla de mucha mezquindad, a su vez veo que se están usando cargos que se han encontrado a nivel provincial o nivel nacional para hacer política partidaria pura, para jugar una interna dentro del peronismo, el caso de Darío Golía y su llegada con obras a Chacabuco, si bien uno las aplaude, no se tiene en cuenta un dialogo previo con el intendente, con el municipio, se van a reuniones con ministros cuando la función de Golia claramente no es esa y habla de obras que no le competen a su ejercicio, es mas todo lo que dice el comunicado, el gobierno de Aiola lo había proyectado y estaba todo avanzado, en algunos casos firmados para comenzar las obras, un funcionario que está en la cartera de trenes es el que se sienta con un ministro nacional y gestiona obras de cloacas, pavimento y alumbrado público, que ya habían sido otorgadas, para una ciudad que ya tiene designado un intendente, el formato claramente demuestra es que se juega a instalar una candidatura, primero en la interna justicialista, y después a jugar una posible candidatura para las próximas elecciones, veo mezquindad, falta de autocrítica, no escucho una sola autocritica de lo que está haciendo el gobierno nacional, y ni hablar del gobierno provincial que es lamentable en todos sus aspectos, no veo un índice positivo en la provincia, la oposición está en el mismo camino que venía, tratando de incentivar cuando hay conflicto, eso pasó con las paritarias municipales, nuestro equipo de gobierno ha demostrado que en estas circunstancias también puede gobernar y seguir para adelante”