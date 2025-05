Fabio Di Palma: “Hoy me identifican más los valores del PRO, pero el cambio lo está ejecutando La Libertad Avanza”

El ex candidato a intendente por el PRO, ingeniero Fabio Di Palma, reapareció públicamente tras un tiempo alejado de la política activa. En diálogo con radio Líder, se refirió al presente del PRO, a la figura de Patricia Bullrich y su reciente afiliación a La Libertad Avanza, y analizó tanto el contexto nacional como local.

Consultado por su reacción ante la decisión de Bullrich de sumarse formalmente al espacio libertario, Di Palma consideró que, aunque polémica, la decisión tiene coherencia. “Patricia Bullrich siempre ha tenido una postura firme y coherente con sus convicciones. Su lema de campaña fue ‘el cambio es todo o no es nada’, y creo que sigue fiel a esa idea. Hoy ese cambio lo representa Javier Milei”, expresó.

El ingeniero no esquivó la controversia que generó esta alianza entre referentes que durante la campaña cruzaron fuertes acusaciones: “A mí no me gustan las formas de algunos sectores de La Libertad Avanza, ni cómo se expresan. Pero hay que reconocer que están llevando adelante un cambio real. Y si la discusión de fondo es entre un modelo populista y uno liberal, yo tengo claro cuál apoyo”, afirmó.

Respecto a su relación con el PRO, fue claro: “A mí me identifican más los valores del PRO que los de La Libertad Avanza. Pero los que están implementando el cambio profundo que Argentina necesita son ellos. El PRO debería hacer una fuerte autocrítica: sus dos candidatos hoy están fuera del partido”.

Sobre un posible pase formal a La Libertad Avanza, Di Palma no cerró la puerta, pero lo condicionó a un marco de ideas y no de conveniencias: “Yo estoy dispuesto a trabajar por un modelo de país liberal. No voy a trabajar por un país populista. Pero me gustaría que la política vuelva a ser territorial, que nos despojemos de las estructuras partidarias y pensemos en Chacabuco, desde abajo hacia arriba”.

En el plano local, también opinó sobre la gestión del intendente Golía y algunas decisiones recientes. Cuestionó la compra de terrenos para lotes sociales: “Yo esa plata la hubiese destinado a motoniveladoras, camiones de basura, a infraestructura. No veo una mejora en la ciudad”, y agregó: “Han ganado, están en su derecho de gobernar, pero no es el modelo de ciudad ni de país que yo comparto”.

Finalmente, cerró con una autocrítica al espacio opositor: “Me preocupa que quienes queremos un país liberal estemos tan desorganizados y fragmentados. No tenemos una oposición madura ni con rumbo claro. Eso me entristece, porque creo que la gente sí está pidiendo un cambio profundo”.