Lisandro Herrera, precandidato a concejal: “El radicalismo debe volver a representar a la gente”

En una entrevista por Líder, el precandidato a concejal por la Unión Cívica Radical (UCR) de Chacabuco, Lisandro Herrera, analizó el presente del partido a nivel nacional, provincial y local, y reafirmó su decisión de competir en las elecciones legislativas de 2025 con un proyecto “coherente, serio y cercano a los vecinos”.

Radicalismo en debate: entre la identidad y las alianzas

Consultado sobre el desempeño electoral del radicalismo, Herrera reconoció la mala elección del partido en la Ciudad de Buenos Aires, pero aclaró que se trató de una apuesta parcial del sector Evolución Radical y no de toda la estructura nacional.

«El radicalismo necesita coherencia. No podemos seguir siendo solo una expresión electoral, debemos volver a representar a la gente», expresó Herrera. Además, criticó la falta de definición del partido frente a alianzas con espacios como La Libertad Avanza: “Yo no me veo compartiendo espacio con quienes sostienen una agenda política que promueve el odio y el desprecio institucional. Hay que volver al diálogo y la moderación”, dijo.

Críticas al gobierno nacional y provincial

El dirigente radical cuestionó duramente el accionar del presidente Javier Milei durante el acto del 25 de Mayo, en el que evitó saludar a su vicepresidenta y al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri. “Estamos viviendo una época peligrosa, donde parece que todo vale. El desprecio al otro no puede ser la forma de hacer política”, señaló.

También se refirió al rol del radicalismo en el Congreso Nacional y pidió coherencia en la representación: “Hay dirigentes que votan leyes a favor de Milei mientras otros critican sus medidas. Así es imposible construir confianza con la ciudadanía”.

Realidad local: servicios públicos y seguridad

En el plano local, Herrera apuntó contra la gestión del intendente Darío Golía, especialmente en lo referente a servicios públicos y seguridad. “Hace meses advertí que los servicios estaban retrocediendo. Hoy, con la situación climática superada, podemos decir que hay una evidente falta de decisión política para mejorar el área”, expresó.

Asimismo, aseguró que la inseguridad en Chacabuco es un tema preocupante: “No veo al intendente gestionando por la seguridad de los vecinos. Y es hora de que eso cambie”.

Candidatura y armado político

Lisandro Herrera confirmó su precandidatura a concejal y detalló que el armado de la lista se está dando en un proceso colectivo con distintos sectores del radicalismo local: “No vine a proscribir a nadie. Queremos construir entre todos, desde lo local, con autonomía de lo que pase a nivel nacional o provincial”, afirmó.

También resaltó el valor del desdoblamiento electoral, que permitirá a los vecinos de Chacabuco elegir representantes locales sin interferencias nacionales: “Eso nos permite hablarle directamente a la gente y fortalecer una propuesta enfocada en las necesidades del distrito”, dijo.

Por último, expresó su optimismo de cara a lo que viene: “Estoy convencido de que el radicalismo tiene una oportunidad de reconstruirse desde abajo, desde lo local, con propuestas claras y gente comprometida”.