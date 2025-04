«El radicalismo no debe equivocarse en los socios»

Dialogamos con el dirigente radical, Dr. Mariano Camera, sobre la actualidad del radicalismo en vísperas de elecciones legislativas, «a pesar de no tener una actividad partidaria diaria no dejo de informarme y a veces de estar con vínculos que, uno hace en tantos años de militancia. La situación del radicalismo es muy crítica. El radicalismo de la Provincia de Buenos Aires atravesó un proceso interno y las consecuencias no fueron las mejores, tal es así que aún no se ha resuelto quién fue el vencedor. El radicalismo con el protagonismo que tiene en la política de la Provincia y en la política Nacional debería estar dando una discusión de cara a la sociedad y no en una discusión interna partidaria, no en la justicia cómo lo está dando»

«Creo que todo esto tiene que ver con la falta de organización, de conducción dentro del partido y que ha dado estas idas y vueltas y cambios de opinión de muchos legisladores, el partido no ha tenido en niveles superiores una conducción que marque un rumbo por eso ha dejado de estar en la mira de la sociedad qué en las últimas elecciones ha elegido otras alternativas para el gobierno. Igual creo que en toda crisis hay una oportunidad y esta es una oportunidad del radicalismo para resurgir desde el lugar dónde siempre tuvo representación que es el interior de la Provincia de Buenos Aires, siempre hemos reclamado protagonismo de los dirigentes de los distritos, para intendentes exitosos que los hay, y creo que el radicalismo debe surgir desde ahí»

En referencia a la interna del radicalismo, Camera dijo qué, «no hay que demonizar los procesos internos, el radicalismo siempre fue un partido de diálogo, de debate y es bueno que se mantenga de esa manera. A veces se aprovecha el cambio de rumbo de ciertos dirigentes, que son una minoría del partido y se los pone en relieve y no es más que desaciertos que cometen esos dirigentes, hay que ser claro en esto y separar las aguas»

Al ser consultado cómo llega la UCR a la elección legislativa, el ex funcionario de Aiola manifestó qué, «el radicalismo tiene que formar parte de un acuerdo más amplio posible, ese es el camino, el radicalismo no debe equivocarse en los socios que cierra acuerdo de aquí en adelante, claramente el partido tiene que transitar un camino que nada tiene que ver con las políticas que lleva adelante la La Libertad Avanza, que nada tiene que ver con las que lleva adelante el Kirchnerismo y asociarse con aquellas personas que piensan similar a nosotros, que piensen en una sociedad cómo la que pensamos nosotros, el radicalismo no comparte la postura de La Libertad Avanza del no estado, nosotros creemos un estado presente, no un estado populista cómo hacía el Kirchnerismo y plagado de corrupción, sino un estado eficiente y que resuelva los problemas de la gente, hay que generar un proyecto convincente para los vecinos»

Al consultarle sobre la fuga de dirigentes a la Libertad Avanza, Camera minimizó el tema, «es sólo una dirigente, algunos coquetean pero son más cuestiones personales que sectoriales o partidarias y hay quienes pensamos que hacer política es diferente y de cara a la sociedad, con esas personas son con las que nos tenemos que agrupar, minúscula e insignificante la fuga de dirigentes a la Libertad Avanza, no hay que magnificar eso y trabajar con las personas que piensan cómo nosotros. Hoy la gente no la está pasando bien, el problema de la Argentina está lejos de solucionarse, este manotazo con la ayuda del fondo sabemos que no ha dado resultados, creo yo y ojalá me equivoque La Libertad Avanza es el fraude más grande que ha sufrido la sociedad argentina en los últimos años»