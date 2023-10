Dialogamos con el presidente del Concejo Deliberante Lisandro Herrera sobre la elección del domingo y sobre la vida del espacio Juntos qué integra luego de las declaraciones de Bullrich del día miércoles; «en referencia al domingo tengo un análisis cada hora que pasa más complejo y más completo, el documento final dice que los factores fueron múltiples, la gente pone varias cosas sobre la mesa a la hora de elegir, ahora hay que hacer esa autocrítica y ver que influyó en el votante, hubo una expresión de la gente hacia una tercer fuerza y el peronismo tiene su electorado aunque duela votarlo por lo desprolijo que vienen siéndolo»

En referencia al apoyo de Milei el presidente del Comité Alem manifestó qué, «Hemos tenido charlas informales, no hay que analizar en caliente, pero te adelanto que Juntos en Chacabuco no se rompe. Se Irán dirigentes por que tal vez vean otro horizonte, Juntos debería seguir, después si no está la voluntad política estaremos en otra situación»

«Nosotros como radicales competimos dentro de un Frente hasta el día 22 con una propuesta de Patricia Bullrich, el 22 se terminó esa propuesta al electorado, el radicalismo no es el dueño de los votos de la gente, no es quién para decirle que hacer con su voto»