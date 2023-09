«El resultado de las PASO los puso bastante nerviosos»

Dialogamos con Silvio Nuñez candidato a concejal de Unión por la Patria sobre los cuestionamientos que le hiciera Juntos la semana anterior y además analizó la campaña camino a octubre.

En la entrevista por Líder manifestó qué, «es otro acto de improvisación del gobierno actual de Chacabuco, estamos acostumbrados a estas cosas, usan la política vieja, la política sucia de lo que la gente está cansada y no queremos. Nosotros le transmitimos a los jóvenes que el camino es trabajar, el camino es gestionar, es formarse, es capacitarse, después estamos acostumbrados que el gobierno de Aiola y Alejo Pérez nos ataquen e inventen cosas, los resultados de las PASO los puso bastante nerviosos y tienen un mes para hacer las obras que no hicieron en un año, lo hacen improvisando y utilizando la mala política ensuciando gente»

El dirigente juvenil además manifestó que, «la gente se da cuenta de lo que pasa en Chacabuco, hubo unas PASO, la gente votó, la gente nos eligió aunque no hay nada dicho, pero Aiola sacó menos votos que Alejo Pérez por eso debe hacerse una autocrítica y dejar de hacer política sucia, por eso la gente no quiere participar y no se involucra»