El Rey Desnudo por Lisandro Herrera 

A principios de 1800, el escritor Hans Andersen publicó una serie de fábulas en la que convergen varios cuentos, entre los que se destacan, entre otros, «El traje nuevo del emperador», también conocido coloquialmente como «El Rey desnudo». Casi 200 años después, podemos decir que Alberto Fernández, emuló por completo a su personaje.

En la apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación, el Presidente, cumpliendo con la manda constitucional, dio inicio al discurso inaugural de un nuevo periodo legislativo, congraciandose con una falacia tras otra.

Además de la gran cantidad de memes que nos dejó, lo concreto es que el máximo gobernante de nuestro país, no hizo más que expresar extensas barbaridades y sandeces durante una hora y media de relato.

Al igual que el rey del cuento, pareciera que el socio de Cristina y Massa, vive aislado en su propia burbuja o, lo que es peor aún, ha enloquecido por completo y nadie guarda reparos en decirle la verdad y contarle la realidad de los hechos.

Además de no aportar ninguna definición respecto a los grandes problemas estructurales de Argentina (los que ya todos sabemos cuáles son: inflación, pobreza, educación, inseguridad, etc.), todo lo que manifestó no fue más que una gran exageración, y en el peor de los casos, una impresionante mentira.

Para muestra basta un botón. Frases tales como “La industria tuvo 15 meses de subas continuas”, “En 21 provincias, se registra pleno empleo”, “Hace 3 años consecutivos que el PBI no para de crecer”, entre otras atrocidades verbales, fueron el plato fuerte del discurso presidencial, que dejó huecos y heridas por donde se lo viese.

Toda una verborrea plagada de falsedades e invenciones. Más de lo mismo y siempre con idéntico sentido y espíritu: atacar a los medios de comunicación, a la justicia y la oposición, sin siquiera hacer una autocrítica sincera y una mea culpa por la situación de crisis constante que su propio Gobierno generó.

Así las cosas, no obstante, con mayor o menor indiferencia, termina siendo aplaudido y vitoreado por sus compañeros de la alianza reinante y militantes afines, como si nada pasara y viviéramos en una realidad completamente paralela, donde no existiera la inflación, el dólar estuviera a 2 pesos, y la gente no tendría problemas para sobrevivir.

Nadie parece interesado en “ponerle el cascabel al gato”, o lo que es todavía más vil, como en la fábula de Andersen, todos están viéndolo “sin ropa”, pero quién soy yo para advertirle que está más desnudo que nunca.