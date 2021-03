“El titulo del libro era una frase del Mayor Diego Seal”

Carlos Martinetti, integrante de la Comisión directiva de Bomberos Voluntarios, entre el año 1989 y 2000, contó a FM Líder cómo es su libro; “Los heroicos caballeros del fuego” que va a presentarse el próximo martes 16 de marzo. La idea “fue trasmitir las vivencias de los bomberos en cada salida, son hechos cortos reales”.

En el arranque de la nota Martinetti dijo, “En realidad no soy escritor, soy transmisor. Escritor es otra cosa, es gente más creativa, lo importante para mí fue poder transmitir precisamente las vivencias que tienen los bomberos en cada salida llamada por una sirena. Me basé en hechos cortos reales ocurrido en Chacabuco, el grueso del libro es de las actuaciones del año 1989 y el 2000 que estuve, los nombres que aparecen no son los reales, si los hechos.”

Carlos le contó a Líder de que momentos son los relatos que tiene el libro, “Cada vez que vuelven de una salida es como una catarsis, se cuentan las cosas que llamaron la atención, algunos son relatos que tienen cierto humor y hay otros que son dramáticos realmente, cada uno contaba lo que sentía internamente y uno lo vivía como propio”

Martinetti en la entrevista radial dice como le llega la propuesta de editar un libro con sus escritos, “Pasaron 20 años y me pide el presidente que tenía que editar el libro para los 40 años de la institución que iba a ser en septiembre del 2020, busqué los archivos, encontré la carpeta que tuvo tanto tiempo durmiendo y coincidente con la cuarentena del año pasado retomé los relatos, me contacté con los bomberos jubilados y refrescamos alguna anécdota más, a eso en mi casa estaba mi cuñada que es licenciada en letras, ha escrito algunos libros y ha corregido varios, me hizo una corrección muy importante, muy valiosa, lo pude terminar y lo edité en capital y me lo entregaron hace un mes, ya está en las librerías de Chacabuco. Vamos hacer la presentación este martes 16 a las 20 horas en el Cuartel de Bomberos”

“El título de “Los Heroicos Cabellos del fuego” está puesto desde el año 1998 que empecé a escribir, no es casualidad, es una frase por la cual el primer instructor que tuvo como jefe el Cuartel de Bomberos Voluntarios fue el Mayor Diego Seal, él se refería así a sus hombres, a sus bomberos, él decía que sus bomberos eran los heroicos caballeros del fuego, esa frase me quedó grabada, una manera poética de referirse a su gente, va en honor a él. La tapa es una obra de mi señora, Petela Quadraccia, que es artista visual, la obra de tapa se llama apocalipsis”

