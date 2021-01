El Director de Cultura Dr. Gustavo Ventimiglia en dialogo con FM Líder dio su punto de vista sobre la manifestación realizada el día miércoles en defensa del arte y la Cultura local.

En el comienzo de la entrevista radial el funcionario dijo que, “Estoy de acuerdo que los artistas y la comunidad en general puedan expresarse de distintas formas siempre y cuando lo hagan con conciencia ciudadana, que en este caso se respete las medidas que se están tomando para beneficio de toda la comunidad no de un grupo en particular”

Al referirse puntualmente a los organizadores de la manifestación de Chacabudstok Ventimiglia manifestó, “Nosotros con todos los artistas y desde la Dirección a estos chicos que están organizando Chacabudstok el año pasado los recibí en Casa de la Cultura, colaboramos con ellos económicamente con el sonido y los baños químicos, después en la organización ellos se hicieron cargo de otros gastos, ellos querían hacer una cantina en el Parque Recreativo pero por ordenanza municipal en los espacios públicos no se puede lucrar y menos vender bebidas alcohólicas, entonces lo que le ofrecí en ese momento que gestionen un espacio privado y se encarguen de las demás cuestiones”.

El Director de Cultura hizo un análisis de lo realizado desde que está al frente de dicha dependencia, “El trabajo de los artistas yo los valoro enormemente y el gran esfuerzo y la colaboración desinteresada de muchos artistas como la de nosotros que hemos encontrado el camino para ayudar a otros, inclusive económicamente, no es que estamos ajenos y le damos la espalda”.

El funcionario sobre el mismo tema deslizo que la movilización es política al afirmar que, “Yo hoy si fuera oposición haría lo mismo de ir con un parlante y decir yo quiero tal y tal cosa como escuché que reclamaban, pero hay que tener un poco de conciencia de que no se puede disparar cualquier cosa así alocadamente. Si quiero realizar algo me asesoro como puedo hacerlo, armo el protocolo y lo hago respetando las normativas nacionales, provinciales y municipales, y las ordenanzas están hechas porque vivimos en una comunidad que nos regimos por normas, no es algo caprichoso de un Director de Cultura de turno. Me parece bárbaro que nos podamos expresar, nos podamos manifestar, dar nuestro punto de vista, porque de esa manera con la crítica se construye y se construye para bien”.

En el final Ventimiglia dijo que, “Hay otras realidades que nos exceden y exceden a un dirigente de turno. Creo que a la hora de hacer algo si somos prudentes y responsables todo se va a poder hacer, pero no puedo avalar algo que no esté permitido solo por el capricho de hacer algo”.

