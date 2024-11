Dialogamos con el concejal del PRO, Agustín Zarkovich sobre la actualidad legislativa, comenta los proyectos debatidos en la localidad de O’Higgins, hace un análisis de la situación nacional y del PRO en particular y también da su punto de vista del tránsito del que había sido muy crítico antes que se tomaran las últimas medidas entre otras allanamientos y secuestros de motos, «más allá de las diferencias que podemos tener con el ejecutivo municipal el tránsito a diferencia de semanas atrás a mejorado, y tiene mucho que ver que tenía herramientas el ejecutivo para ayudar a mejorar el tránsito, por eso reconozco que ha mejorado mucho el tránsito hoy, puedo decir que el intendente ha escuchado y ha cambiado el rumbo en el área de tránsito a la que tenía en la apertura de sesiones, no hay dudas que tuvo que cambiar y me alegro que haya escuchado a la oposición, queremos que ha Chacabuco le vaya bien, las críticas que hacíamos no era por una cuestión política, ameritaba que en este tema el rumbo del gobierno fuese otro, ojalá se sigan tomando estas medidas»