Dialogamos con el concejal del PRO Agustín Zarkovich sobre la actualidad nacional, local y sobre la sesión qué se realizó este miércoles.

El edil habló de varios temas, uno de ellos fue el tránsito en nuestra ciudad, siendo muy duro en su apreciación pidiendo la renuncia del jefe del área, «el tránsito en Chacabuco es caótico, no vemos que haya operativos de control, no vemos que haya campaña de concientización, no vemos al director del área por ningún lado, pareciera que está escondido o que no sabe cómo resolver el problema, la verdad que lo único que hemos visto del área de tránsito estos 9 meses de gestión fue un escándalo en esa misma área, lo que ha traído este director es problemas, ninguna solución, yo creo que el director del área no está a la altura de la circunstancia, tenemos 5 a 6 accidentes por día y estamos en un momento muy difícil, el tránsito en Chacabuco está liberado, es una selva, este director hace agua por todos lados, es un funcionario que no funciona, creo qué el intendente debe tomar cartas en el asunto y ponérselo al hombro, buscar una persona idónea y trabajar por el tránsito y hacer reducir la cantidad de muertos que tenemos en accidentes de tránsito»