El valor de la Palabra según Víctor Aiola

La publicación que hiciera el intendente sobre el “Valor de la Palabra” en referencia a la vacuna rusa, rápidamente trajo la replica y fue de parte del concejal de Unidad Ciudadana Martín Carnaghi que en un posteo en su red social enumera muchas promesas incumplidas por el jefe comunal según el edil opositor. A continuación el posteo

Prometió 272 viviendas. No hizo ninguna

Prometió 88 para Rawson. No hizo ninguna

Prometió con Máspoli déficit 0. El último balance fue de 100 millones de déficit.

Prometió ordenar las cuentas municipales. Luego se declaró a si mismo la Emergencia Económica.

Prometió dos pozos de agua por año. No hizo ninguno

Prometió Transporte Público . No cumplió

Prometió pagar en tiempo y forma y un sueldo justo a las y los trabajadores municipales. No cumplió

Prometió eficiencia en los servicios. De tres camiones regadores funciona solo uno.

Prometió que íbamos a ser la ciudad mejor barrida de la provincia. No cumplió.

Prometió un Cementerio en condiciones dignas. No cumplió y lo lo tiene cerrado 4 días porque no lo puede mantener.

Prometió 4 plantas de osmosis. Hizo solo una, y se rompe cada tres días.

Prometió llevar agua sin arsénico a cada hogar de Chacabuco. No cumplió

Prometió achicar el gabinete. Lo duplico.

Prometió servicios para las quintas del Chacabuco para todos. No cumplió

Prometió el plan Hábitat para el barrio San Cayetano . No cumplió

Prometió hacer la tercer ala del hospital en 9 meses. Tardo 4 años y medio.

Prometió hacer la guardería canina en 3 meses. Tardo 2 años.

Prometió un resonador en 2016. Lo trajo de prestado en 2018 y no sirve.

Prometió dos farmacias de turno. No cumplió

Prometió cuidar la educación. Fusionó los cursos de la escuela de Castilla de 5 a 3.

Prometió una guardería para el Instituto 131. No cumplió

Prometió trabajar con las cooperativas. Las disolvió .

Prometió ayudar a los empresarios del sector industrial. Le regaló un terreno inmenso a una empresa fantasma.

Prometió recuperar los terrenos de Cirigliano y el Tiro Federal. No cumplió

Prometió investigar la contaminación de Junín por su planta depuradora deficiente. No cumplió

Prometió controlar las aplicaciones de agroquímicos. No cumplió

Prometió obras con Camuzzi para ampliar la red de gas natural. No cumplió.

Prometió terminar con el flagelo de las motos con escape libre. No cumplió.

Prometió fortalecer el programa Nuestros Clubes. De enero a mayo de este año no les pago.

Prometió garantizar la salud de los chicos. No vacuno de neumococo como corresponde.

Prometió cuidar a los abuelos. No vacuno de antigripal como corresponde.

Y así podríamos seguir… por ejemplo con todas las medidas que tomo su conductor Mauricio Macri y que repercutieron negativamente en nuestra ciudad.

Nuestra consigna y la de nuestro gobierno nacional y provincial, aun frente a las mas terribles adversidades es la misma de siempre:

MEJOR QUE DECIR ES HACER. MEJOR QUE PROMETER ES REALIZAR.

Fuerza Chacabuco. A no aflojar! La esperanza esta cercana!

