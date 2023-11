Dialogamos con el senador Agustín Maspoli sobre el resultado de la elección de octubre y de lo que se viene en domingo 19 de noviembre.

El legislador en la jornada tenía reuniones en la Cámara por la tarde van a sesionar. En la reflexión política Maspoli dijo qué, «lo que sucedió pos elección yo lo veo muy triste, creo que el problema son las formas y no lo que los dirigentes puedan decir u optar, que llevaron esas declaraciones casi a la ruptura del espacio. Teníamos un plan de gobierno trabajado durante muchos años y en 48 horas uno no puede tirar un plan a la basura y decir que va a estar con uno u otro candidato, fue muy rápido lo que se decidió de una forma no correcta»