Dialogamos con el concejal del PRO Agustín Zarkovich sobre la actualidad política nacional y legislativa local, sobre el primero de los temas y analizando las últimas intervenciones del presidente el edil dijo, «a nosotros nos viene sorprendiendo todos los días el presidente, si bien estamos muy cerca en sus pensamientos de hacia dónde debe ir la Argentina cómo por ejemplo el cierre del INADI, no resolvía ningún problema, tenía 7000 casos y no resolvió ninguno y como eso muchos lugares del estado que son deficitarios y creemos debe tener otro rumbo y hoy vemos un presidente que gobierna por redes, lo vemos fuera de sí, yo apoyo 100% la medida del gobernador de Chubut, ojalá entienda que el diálogo que tiene que tener con la oposición que lo quiere ayudar es otra, necesitamos un presidente con medidas y que esté a la altura y no pelearse porque lo que nos llevó a la decadencia fue la grieta, el pelearse de un lado y del otro, el todos los días la alimenta un poco más»

En referencia a temas locales el concejal del PRO dijo qué, «nosotros estamos preocupados y enviamos dos proyectos que serán tratados en la próxima sesión luego de la apertura, estamos muy preocupados por la ola de inseguridad que se vive en Chacabuco y también de la falta de medidas del gobierno local, no estoy escuchando a nadie del gobierno local decir que están haciendo qué medidas van a tomar para solucionar esta inseguridad que estamos viviendo. Hay al menos 4 a 5 robos por día, esta grave situación en nuestra ciudad nunca vista, en nuestra gestión había inseguridad pero no cómo hoy, hay gente que se acercó al bloque que en 5 días le robaron 3 veces, es algo que de alguna forma hay que frenar, me preocupa mucho que el gobierno local no esté tomando alguna medida»