Dialogamos con el ex candidato a intendente y referente de la Libertad Avanza local, José Luis Tedesco.

En la entrevista por Líder el dirigente político habló de varios temas de actualidad y que los tiene o tuvo cómo protagonistas caso de ANSES y PAMI, «Hoy en ANSES y PAMI local tenemos al frente gente incompetente y eso nos sale caro, me hago cargo de lo que digo, alguno de ellos tiene problema con el Excel, es sencillo esto, es matemático, le pones una planilla excel y le dices resolveme una situación y elavorá un gráfico y ahí lo resolves, no saben, y te hablo de una herramienta, hay gente que cree que saber de política es meterse en los curros y esta gente que cree que la política es eso, le hace mucho daño a la política, el discurso de ellos es meterse en los curros, transar, negociar cargos, eso no es política, esa es la denostación y la degradación de la política que hemos tenido en la Argentina durante tantas décadas, y eso se tiene que terminar, no podemos tener un estado con gente ineficiente e incompetente, esto atenta contra la calidad de vida de todos, por eso no podemos ser tan boludos, tenemos que ponernos firmes y que gente que no debería estar ocupando cargos en el sector público debería cambiar, y esto lo tiene que hacer la ciudadanía»