En Chacabuco hay docentes militantes que maltrataron a padres y alumnos

Rodolfo Serritella precandidato a concejal por «Juntos» le respondió entre otros temas a la solicitada del Partido Justicialista en su contra. El concejal dijo que fue un titular de una nota periodística dentro de un contexto del cuál, «no desconozco que se hicieron obras, comparé con localidades vecinas, y venía a cuenta de que Magario dijo en su paso por Chacabuco que nuestra ciudad había dejado de crecer luego que Golía dejara el municipio. Luego hubo un intendente que fue Mauricio Barrientos y es verdad que no creció y Mauricio no lo va a decir porque en ese sentido es muy respetuoso, pero Golía dejó una municipalidad condicionada económicamente por muchos años. Golía cuando se fue dejó 1600 empleados, de los cuales más de 400 los puso en los últimos 6 meses antes de irse, eso fue una irresponsabilidad del intendente Golía más allá de las obras que ha hecho, no le quito crédito».

Serritella además dijo que, Golía ahora nos exige obras que el no le dio a la Cooperativa y que pagó el doble cuando el ministro era De Vido. Las 60 cuadras las hicieron con De Vido y la Cooperativa Eléctrica que se presentó y la cuadra valía la mitad, no se le dio, tampoco el acceso Juan XXIII, después sabemos como fue la construcción y los problemas que trajo no sólo de inundación sino de electricidad. Ya que tampoco le dio el tendido eléctrico a la Cooperativa Eléctrica, me parece demasiado en sacar esa solicitada por leer un título y no el contenido.»

Al ser consultado sobre el caso de la docente de la Escuela Secundaria Técnica Nº2 “María Eva Duarte”, de la localidad bonaerense de Ciudad Evita, partido de La Matanza, que discutió con alumno el concejal dijo ¨no me sorprende, porque el Kirchnerismo cuando tiene el poder lo ejerce de manera contundente. Hemos vivido muchas situaciones de esas, así tan extremas y que fueran captadas por un alumno, no te puedo asegurar, pero sí adoctrinamiento y docentes militantes se ha visto a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires¨.

Serritella agregó ¨el año pasado nosotros hemos vivido, y no salieron a la luz, situaciones muy dramáticas con padres que insistían para realizar los actos de fin de curso y docentes militantes los han maltratado mucho a los alumnos y a los padres. Lo que pasa que no hay filmación y estoy hablando de Chacabuco. Me da mucha angustia que sucedan estas cosas porque a nosotros nos juzgan por cualquier acción, por mínima que sea¨.