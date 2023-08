Dialogamos con el presidente del bloque de concejales de Unión por la Patria, Javier Estévez sobre la sesión del próximo miércoles y como jefe de campaña de Darío Golía hizo un balance de dicha campaña y la estrategia a tomar de cara a octubre, «superó las expectativas que teníamos en cuanto a la cantidad de votos que recibió Darío Golía, esto nos da más responsabilidad, ahora comienza otra campaña, explicar las propuestas a la comunidad y hacer una campaña tranquila, de no agresión, la gente no la está pasando bien y eso hay que reconocerlo, en Chacabuco hay una necesidad de cambio ya que la gestión de Víctor Aiola no alcanzó las expectativas en este segundo período y además con los hechos que pudimos demostrar de corrupción, la gente de esto tomó nota y se lo hizo notar en las urnas»