Dialogamos con el concejal del PRO, Agustín Zarkovich sobre la actualidad legislativa, comenta los proyectos presentados por su bloque, hace un análisis de la situación nacional y del PRO en particular y también da su punto de vista del tránsito, la seguridad y el pase de Emilia Recondo del radicalismo a La Libertad Avanza entre otros temas. En referencia a este último tema dijo, «estas cuestiones a mi no me sorprenden», ya sobre la seguridad el edil manifestó qué, «no hay un plan de seguridad integral» y en referencia al PRO, Zarkovich dijo, «el PRO tiene que seguir con identidad propia»

En la entrevista radial el concejal del PRO analizó los hechos de inseguridad y argumentó el proyecto presentado por su bloque de crear una guardia urbana, «hemos presentado este proyecto puntualmente por el tema inseguridad, la verdad que en Chacabuco la seguridad es un desastre, en Chacabuco no se vio en un año y medio una inversión en cámaras de seguridad, no estoy viendo al ejecutivo tomar cartas en el asunto teniendo un gobierno provincial del mismo color político y es el responsable de la seguridad y de no intervenir en nada, ha habido infinidad de robos en viviendas, motos y asi podemos contar hechos en toda la ciudad y algunos que no se dan a conocer, más allá de la crítica queremos aportar esta herramienta donde proponemos una guardia urbana, que va a tener poco costo económico, porque le estamos diciendo al intendente en este proyecto que los 100 primeros efectivos de dicha guardia sean empleados del municipio, sabemos que hay de más, el intendente también lo sabe y debe tomar 100 personas, capacitarlas en la cuestión de la prevención del delito y patrullaje para tener una mejor cercanía al vecino, para prevenir algún robo y para que el vecino se sienta más acompañado»