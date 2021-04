En Chacabuco parece que no hay Covid-19 ¿Quién controla?

Parece que Chacabuco está a contramano de la realidad, mientras no paran de crecer los casos de covid-19 en el país, los médicos ya están estresados después de tantos meses de pandemia y el intendente Aiola reclama por los medios nacionales la falta de vacunas para los vecinos.

Hoy se realizó un festival en la Plaza 5 de Agosto de nuestra ciudad donde concurrieron muchos jóvenes. En las imágenes difundidas se puede observar que no se cumplió ningún protocolo, no había distanciamiento, ni uso de barbijo.

Ninguna autoridad controló esta situación, por tal motivo la avaló.

Para realizar el evento el Concejo Deliberante debió otorgar un permiso de uso del espacio público y el ejecutivo a través del área de seguridad y tránsito debió controlar.

Siempre se dice que los vecinos después de tanto tiempo, ya saben cuidarse del covid, está claro con ver las imágenes que esto no es así.

Todos los lunes los medios recibimos el parte de prensa donde Marcelo Loyola y Raúl Sánchez, encargado de seguridad y tránsito, informan que se realizó entre 5 y 10 actas de infracción por la falta de uso del barbijo. Está claro que el personal del área no trabajó este domingo o tenía la orden de no controlar.

Esta nota nada tiene que ver con los organizadores del evento y el fin del mismo. Va dirigida a la responsabilidad de parte de los vecinos que lamentablemente no existe y a las autoridades municipales, legislativas y policiales que parece que tienen una doble vara. Solicitan a los ciudadanos que cumplan con las medidas, los multan si no lo hacen dentro de una propiedad privada etc. pero cuando esto ocurre en un espacio público y a la vista de todos, donde el estado es responsable, este mira para otro lado.

Es hora de comenzar predicar con el ejemplo, con la acción y no con las palabras, con eso en tiempos de pandemia no alcanza.

Es valedero y necesario reclamar que lleguen vacunas a Chacabuco para los vecinos y en particular para los abuelos, pero mucho más importante es implementar medidas y controlarlas, para limitar la circulación del virus.

Las normas deben ser iguales para todos, y hoy, eso no ocurre en Chacabuco.

Video de Que pensas Chacabuco

