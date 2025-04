«En Chacabuco Unión por la Patria parece un partido vecinalista»

Dialogamos con el concejal de Juntos, Rodolfo «Loli» Serritella sobre la actualidad política local y nacional.

El ex presidente de la bancada opositora también analizó por Líder la situación qué desencadenó el cuarto intermedio, la sesión por la Memoria, realizada la semana pasada. «Va a ser un año complicado en todos los órdenes, ya se está viendo a nivel nacional, provincial, el Congreso, en las sesiones se ve de todo, está todo muy enredado y en Chacabuco Unión por la Patria parecen un partido vecinalista porque no toma ninguna postura, el intendente trata de esquivar, de pronunciarse si acompaña al gobernador en esto que el propio Kicillof llamó cómo golpe de estado. De Golía no sabemos si es de Massa o de Cristina y los concejales no se han expresado al apoyo para que pueda gobernar»