«En Chacabuco vamos a hacer una muy buena elección»

Agustín Máspoli: “El 7 de septiembre tenemos que discutir los problemas locales, no una falsa polarización”

El senador provincial por la UCR, Agustín Máspoli, dialogó sobre la actualidad política de la provincia y de Chacabuco, en el marco de la campaña hacia las elecciones del próximo 7 de septiembre, donde se elegirán concejales y legisladores provinciales.

En primer lugar, Máspoli explicó la situación en el Senado bonaerense tras las tensiones en el cierre de listas:

“Fue un cierre complejo, como en todos los espacios. Eso derivó en la conformación de nuevos bloques. Yo integro el bloque UCR Somos, donde está la mayoría del radicalismo y 26 de los 27 intendentes de nuestro partido”.

El legislador destacó el armado electoral en la Cuarta Sección Electoral, donde se sumaron sectores del PRO:

“Eso hace que tengamos una lista muy competitiva en la sección y en Chacabuco acompañamos lo que había definido el comité local”.

“No se vota ni Milei sí, ni kirchnerismo no”

Máspoli remarcó que la elección del 7 de septiembre debe enfocarse en las cuestiones cercanas a los vecinos:

“Hay un intento de nacionalizar la discusión, pero no estamos eligiendo presidente ni modelo económico. Lo que vamos a discutir son los servicios públicos, el hospital, el funcionamiento de IOMA. Los problemas que hacen la diferencia en el día a día de la gente”.

Preocupación por la economía y los casos de corrupción

El senador expresó inquietud por el rumbo económico:

“En las últimas semanas hubo señales negativas. El gobierno tuvo que renovar deuda pagando tasas muy altas, eso muestra complicaciones en el plan económico”.

Respecto a los audios que comprometen al presidente, señaló:

“La justicia debe investigar. Sería muy triste que resulten ciertos, porque este gobierno llegó a decir lo contrario. Mientras tanto, lo más grave son los problemas reales de jubilados, discapacitados y el Garrahan”.

Críticas al funcionamiento de IOMA

En relación a la obra social provincial, fue categórico:

“El funcionamiento de IOMA preocupa muchísimo. Han bajado prestaciones y no hay respuestas del gobierno. Hemos pedido en la Legislatura la presencia de las autoridades, pero nunca vinieron. Es un tema central en la provincia, como lo es la inseguridad en el Conurbano”.

Su futuro político

Sobre su rol después del 10 de diciembre, Máspoli aclaró:

“No tengo ninguna decisión tomada. Me propuse trabajar este año en la Cámara y recién después voy a definir mi futuro político. Hoy no es algo que me preocupe”.

Finalmente, el senador aseguró que el espacio UCR Somos buscará consolidarse como alternativa en la provincia:

“En la Cuarta queremos ganar la sección. En Chacabuco vamos a hacer una muy buena elección. Somos la oposición al oficialismo local y la verdadera opción frente a la falsa polarización entre Milei y el kirchnerismo”.