«En el 2015 cobraban el sueldo en nuestra ciudad y no vivían en Chacabuco»

Dialogamos con Lisandro Herrera presidente del Concejo Deliberante sobre la actualidad política, legislativa y como referente del Instituto Lebenshon de la actividad realizada días atrás.

El concejal adelantó que la próxima sesión es en O’Higgins el martes 30 de noviembre.

Sobre una solicitada del espacio Juntos de las últimas horas el edil dijo, «a veces hay necesidad de salir a decir algo sin ánimo que se enojen y llegar a la crispación, porqué a veces lo vemos al ex intendente Darío Golía decir muy livianamente despojado de toda responsabilidad del incremento de la planta de empleados del municipio, no podemos dejar pasar esta situación cuando fue el el que puso en riesgo los recursos humanos de la municipalidad de Chacabuco. En el 2015 lo vivimos en carne propia, había gente que cobraba el sueldo en nuestra ciudad y no vivían en Chacabuco, no iban a trabajar, no se sabían dónde estaban»