“En el 2021 la “Campaña” imprescindible es la vacunación”

El secretario Legislativo de la Cámara de Diputados Dr. Mauricio Barrientos dialogó con FM Líder de varios temas de actualidad política y ejecutiva, entre otros sobre la discusión de la vacunación contra el Covid19, la salida de Gines González García, de Marcela Losardo del ministerio de Justicia, del espacio Patria y de gestiones que viene realizando con la diputada Olivetto para la llegada de dos ambulancias a Chacabuco.

En el comienzo de la charla el ex intendente al ser consultado sobre su responsabilidad en la Cámara dijo, “es un trabajo más técnico, por eso no tengo tanta presencia pública o mediática, el trabajo es interno, el año pasado fue de mucho trabajo y a pesar de la pandemia, el 80% de los legisladores entraban remotamente, las autoridades de la Cámara y en mi caso como secretario administrativo tenía que estar de manera presencial y viajar todo el año a La Plata. Ahora encarando el 2021 con más esperanzas con la vacuna entre nosotros y la ciencia que ha avanzado mucho”

Sobre la vacunación VIP que llevó al pedido de renuncia del presidente hacia el ministro de Salud Gines González García, Barrientos opinó que, “Eso fue muy grave, fue un error tremendo, porque vulnera la confianza de las personas, eso de adelantarse en la fila con las necesidades que hay con las personas mayores o con problemáticas de riesgo, me parece que fue grave. No quiero empardar la situación, pero también ha sido muy grave toda la operación mediática que se montó primero en contra de la cuarentena, contra la vacuna rusa, también me parece sumamente grave y más en época de pandemia que se está viviendo en el mundo que haya una oposición tirando tantos ladrillos no le hace bien a la sociedad, a los vecinos y a los argentinos que necesitan vacunarse para no sufrir a las consecuencias de este virus”

Sobre la salida de la ministra de Justicia Losardo y sobre la interna del Frente de Todos que habría desencadenado dicha salida el ex diputado provincial en la entrevista por Líder decía que, “Yo creo que es una decisión del presidente, yo le tengo plena confianza a Alberto, es un presidente que heredó un país desastroso, endeudado, con inflación, con la industria parada y sobre eso una pandemia que nadie esperaba y a pesar de eso se gobernó , se tuvo una mirada hacia los más vulnerables, para la producción, y si bien todavía hay mucha materia pendiente y temas como la inflación que nos preocupa, claramente la economía empezó a recuperar”

Al ser consultado sobre las elecciones partidarias dijo que, “dentro del partido Justicialista ha habido una lista de unidad que encabeza el presidente y también hay una lista de unidad a nivel del pj provincial que la va encabezar Máximo Kirchner, me parece buenísimo que un dirigente como Máximo Kirchner con la política de renovación que se está generando sea el candidato de la unidad”

También el dirigente se refirió a la interna local del justicialismo de la que manifestó, “Yo creo que la primera campaña que hay que hacer en este 2021 es la campaña de vacunación, en este primer semestre en el que todos debemos participar, motorizar y ayudar es la campaña de vacunación sobre todo antes del invierno, pasado esto, con la mayor de gente vacunada y sobre todo los mayores y los de riesgo, ahí se puede llegar a pensar en las PASO y en las generales y en el Frente de Todos seguramente habrá un proceso de unidad política, hay una clara decisión de quién conduce el Frente de Todos de evitar los enfrentamientos innecesarios entre los propios peronistas o quienes integran las fuerza del Frente de Todos, va haber una lista de unidad, una sola lista y lo mismo va a pasar en los municipios, y en Chacabuco sería sumamente importante que los peronistas estemos integrados en una lista de unidad donde comprenda a diferentes sectores”



