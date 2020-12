“En el peronismo tenemos que terminar con los favoritismos”

El dirigente sindical referente de la UOMA e integrante de la mesa sindical en una entrevista por FM Líder analizó varios temas de actualidad sindical y política partidaria, sobre esta última cuestión hizo un llamamiento al peronismo local que sí, “no se une no hay chances de ser gobierno”, ademas manifestó que, “tenemos que terminar con los favoritismos”, entro otros conceptos Palmieri fue contundente al referirse a posibles candidaturas, “todo aquel que ya fue algo dentro de la política de estado en Chacabuco, hablo del peronismo, no debería ser nuevamente candidato, eso sería parte de la renovación sincera”

“Siempre digo que todo el mundo tiene la posibilidad de ser candidato y no podemos quitar la posibilidad de ser candidato a nadie, pero a la medida que el peronismo no se una no hay posibilidades, no hay chances de volver a tener la conducción del municipio, eso es una realidad”

El dirigente sindical en dialogo con Líder manifestó que, “Tengo el pensamiento que nunca se tuvo en cuenta a la Mesa Sindical y eso a la larga trajo sus inconvenientes, y en lo personal creo que todo aquel que ya fue algo dentro de la política de estado en Chacabuco, hablo del peronismo, no debería ser nuevamente candidato, eso sería parte de la renovación sincera, la comunidad está exigiendo esto”

Palmieri dijo que, “la gente que lo toma como Boca o River, va a seguir votando como Boca o River, esas dos franjas de radicales y peronistas, pero debe existir una renovación sincera dentro del peronismo, hay mucha gente que tenemos ganas de trabajar por Chacabuco y que nunca fuimos candidatos, nunca se nos dio esa posibilidad, seguramente hay mucho por recorrer, cada uno tiene las posibilidades de ser candidato, tiene derecho, pero si queremos conducir nuevamente a Chacabuco tenemos que pensar en un Chacabuco a 20 años, tenemos que sentarnos y ver que Chacabuco queremos, tenemos que terminar con los favoritismos, los condicionamiento a dedo de tres o cuatro patas, hay que sentar a toda la forma de pensar nacional y popular, analizar quién es la persona ideal para cubrir ese lugar, si no logramos eso seguiremos con la ñata contra el vidrio”

