«En el radicalismo están faltando lideres»

Dialogamos con el secretario de gobierno del municipio, Mario Ferraresi, de varios temas de actualidad entre otros, cual será el rol del radicalismo dentro de Juntos en las próximas elecciones nacionales y provinciales.

El funcionario respondió que, «No es de ahora, considero que desde hace ya unos cuantos años el radicalismo está pasando por una situación dónde faltan líderes, gente que realmente encabece acciones concretas, me parece que están más ocupados, o al menos los dirigentes que están dando vueltas, están preocupados en conseguir su lugar en una lista y priorizar su cuestión personal que partidaria»

El dirigente radical remarcó que, «el radicalismo debería tener actores más importantes, al menos ser más generosos y poder participar de una manera mucho mejor a la que hoy está haciendo. En lo personal todos los que hoy están dando vueltas a nivel nacional siento que no me representan demasiado, me gustaría que la gente que conduzca el radicalismo ponga por encima de los hombres y de los nombres, las instituciones, el radicalismo se merece un lugar de preponderancia dentro de la democracia Argentina, dentro del país dónde los antecesores han pregonado la participación ciudadana, reitero que los dirigentes deberían ser más generosos y darle lugar a gente que tiene ganas de hacer bien las cosas, como corresponde, hacer las cosas por un país y no por lo personal».